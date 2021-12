Impennata dei costi dell’energia, non si arrestano i rincari a livello internazionale: oggi acquistare l’energia per l’anno prossimo, costa dalle tre alle quattro volte di più del 2020. “Il problema è determinato dai primi tre mesi del 2022 in cui avremo prezzi altissimi. Poi da primavera scenderanno un po’, tuttavia resteranno comunque a livelli alti” spiega Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acel Energie. La società di vendita luce e gas -con il marchio Enerxenia- in aiuto alle famiglie ha elaborato un vademecum di consigli utili per consumare meno e risparmiare in bolletta.

Illuminazione

Riguardo all’illuminazione è importante spegnere l’interruttore quando ci si sposta da un ambiente all’altro, mentre interruttori temporizzati o fotocellule possono -a fronte di piccoli investimenti- ridurre i consumi in casa anche del 10-15%; inoltre è bene sostituire le vecchie lampadine con quelle a risparmio energetico. Un taglio ai consumi deriva anche dalla sostituzione dei vecchi elettrodomestici –del frigorifero in primis-, un investimento più impegnativo cui benefici sono visibili sin dalla prima bolletta.

Elettrodomestici e dispositivi elettronici

Tenere puliti i filtri di lavatrice e lavastoviglie e metterle in funzione solo a pieno carico; evitare di aprire e chiudere in continuazione il frigorifero e di inserire cibi ancora caldi. Forno e ferro da stiro: vanno rispettivamente puliti e svuotati dopo ogni utilizzo perché grasso e calcare ne peggiorano l’efficienza.Dispositivi elettronici come modem e assistenti vocali consumano anche in stand-by, generando i cosiddetti “carichi fantasma”, che possono arrivare al 75% del consumo totale di elettricità: raggruppare i dispositivi con una presa multipla con interruttore per disattivarli collettivamente può essere una soluzione efficace.

Riscaldamento

Veniamo ora al gas: la spesa per riscaldamento è la componente principale una notevole riduzione dei consumi si può ottenere ricorrendo all’installazione di valvole termostatiche sui termosifoni che è consigliabile spegnere nelle stanze poco utilizzate. Abbassare le tapparelle o chiudere le persiane durante la notte, fa sì che venga limitata la dispersione del calore. Isolare dagli spifferi finestre e porte con strisce di guarnizione auto-adesive o sottoporta è utile ed economico. Radiatori e caldaia possono essere settati a 40° , mentre la temperatura ambiente non deve mai superare i 20 °C (ogni grado in più aumenta di circa il +5% la bolletta).

In cucina

Infine, attenzione in cucina: pentole adeguate alle dimensioni dei fornelli e di qualità aiutano a trasmettere e trattenere meglio il calore, quelle a pressione riducono del 50% i tempi di cottura.