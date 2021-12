Grave incidente stamattina poco dopo le 11 a Cantù (Asnago) in via Mameli. Da quanto è stato possibile ricostruire si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e una bicicletta. Il ciclista è stato sbalzato sulla vettura e poi è finito a terra, un impatto molto violento in cui avrebbe perso conoscenza. Oltre alle ambulanze si è alzato in volo l’elisoccorso e ha trasportato il ferito, un 61enne di Figino Serenza, all’ospedale di Lecco dove è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Cantù.