Dopo i due pareggi contro Parma e Cittadella e, soprattutto, dopo il ko interno contro la capolista Pisa, il Como ha fame di punti ma domani si troverà di fonte un avversario altrettanto affamato. I Lariani scenderanno in campo in trasferta contro il Vicenza, ultimo in classifica. “Una partita complicata – dice il tecnico dei lariani, Giacomo Gattuso – loro giocano in casa, saranno aggressivi e agguerriti”.

Presentando la gara di domani il tecnico torna inevitabilmente all’ultima sfida disputata al Sinigaglia. Un’autorete tanto è bastato al Pisa per portarsi a casa i tre punti. Nel complesso però l’allenatore è soddisfatto della prestazione dei suoi uomini.

In una settimana, dunque, il Como passa dalla prima all’ultima della classe ma non per questo si tratta di un avversario da sottovalutare e mister Gattuso lo sa bene.

Formazioni in campo al “Romeo Menti” di Vicenza alle 16.15.