Notte intensa per le forze dell’ordine e del soccorso in provincia di Como, chiamate ad intervenire su più fronti in tutto il territorio.

Da mezzanotte in poi, 118 senza tregua

Poco dopo mezzanotte prima chiamata al 118 da Erba per un’aggressione che ha visto coinvolti due uomini di 27 e 34 anni, terminata con il trasferimento in codice verde dei due all’ospedale cittadino per accertamenti; impegnati nella ricostruzione della vicenda i carabinieri.

Alcol al centro di numerose chiamate

1.30 circa, a Como, equipe sanitaria in viale Geno per una intossicazione etilica accusata da una donna di 34 anni portata in codice giallo all’ospedale di Cantù; poco meno di un’ora dopo, alle 2.24, per lo stesso motivo e sempre nel capoluogo, è stato soccorso un uomo di 30 anni in via Milano, le sue condizioni non avrebbero richiesto la necessità del trasferimento in ospedale. Alcol ancora al centro dell’intervento a Erba, poco dopo le 3.30, valutato dall’equipe del 118 un 20enne che avrebbe bevuto troppo, anche in questo caso non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Ultimo intervento per intossicazione etilica alle 4.48, nuovamente a Como, in via Dante Alighieri: soccorso e trasferito in codice verde al Valduce un 29enne.

Rissa e incidenti ma nessun ferito grave

Una rissa a Cermenate scoppiata alle 3.40 ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Cantù, un uomo di 38 anni è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde per le cure del caso.

Due gli incidenti stradali registrati rispettivamente a Carimate e a Lurago d’Erba che hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi -oltre che delle forze di polizia- nella notte, le chiamate giunte in codice giallo sono arrivate per un 33enne trasportato all’ospedale di Cantù e un 40enne trasferito all’ospedale di Erba, entrambi avrebbero accusato ferite risultate fortunatamente meno gravi del previsto, le loro condizioni non destano preoccupazioni.