La “Kidney Disease Globale Outcome (KDIGO)” è un’organizzazione mondiale no-profit che promuove, sviluppa e implementa le linee guida basate sull’evidenza nella malattia renale. Parte dell’attività della KDIGO è organizzare delle “Controversies Conferences”, dove vengono invitati i maggiori esperti internazionali su un determinato argomento, per discutere le conoscenze disponibili, valutarne i limiti e le possibili ricadute sulla pratica clinica e individuare aree di ulteriore ricerca scientifica.

La dottoressa Del Vecchio rappresenterà l’Asst Lariana

In questo ambito, l’unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi di Asst Lariana, diretta all’ospedale Sant’Anna dal dottor Gianvincenzo Melfa, verrà rappresentata con un medico della sua équipe, la dottoressa Lucia Del Vecchio, alla prossima “Controversies Conference” di KDIGO, in corso in questi giorni, dal 9 al 12 dicembre (https://kdigo.org/conferences/). La conferenza verterà sui nuovi trattamenti dell’anemia nei malati con malattia renale cronica, focalizzandosi in modo particolare su una nuova classe di farmaci, gli HIF-PHD inibitori, che sfruttano i meccanismi di risposta dell’organismo all’ipossia per stimolare la produzione di globuli rossi e correggere l’anemia. La dottoressa Del Vecchio presiederà uno dei gruppi di lavoro, che discuterà i pro e contro di questi nuovi farmaci nei malati con malattia renale cronica che non necessitano di dialisi.