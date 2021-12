I carabinieri di Menaggio hanno arrestato nella un uomo, classe 1973, già agli arresti domiciliari. I militari erano alla sua ricerca da giorni da giorni dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce per darsi alla latitanza.

La caccia, la fuga e l’arresto



L’uomo è stato individuato mentre era in auto con un’altra persona sulla statale Regina, all’altezza del comune di Domaso: nel tentativo di scappare ad un posto di controllo della guardia di finanza di Menaggio, ha abbandonato l’auto e si è allontanato a piedi, la fuga è però fallita, infatti in zona si trovavano anche due auto dei carabinieri impegnate proprio nella ricerca del latitante.

Gli uomini dell’Arma unitamente ai finanzieri hanno circondato l’area in cui si era rifugiato, un campeggio dell’Alto lago. L’uomo vistosi ormai braccato ha cercato di nascondersi sotto un’autovettura, ma è stato trovato ed arrestato.

Ora in carcere al Bassone di Como



Il 48enne si trova ora in carcere al Bassone di Como dove risponderà di una rapina in casa ai danni di due persone anziane in ottobre e di evasione dagli arresti domiciliari.