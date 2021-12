Finale amaro al “PalaBancoDesio”: dopo cinque successi consecutivi in casa, Cantù perde tra le mura amiche, sconfitta dal match dell’undicesima giornata contro la Bakery Piacenza.

Finisce 95 a 90 per i piacentini.

“Due indizi fanno una prova, e la prova è che c’è una squadra in evoluzione, nettamente. Lo si era già visto contro Biella e lo si è visto in questa ultima partita – spiega coach Marco Sodini – Se siamo una buona squadra cercheremo di risalire, altrimenti faremo fatica a farlo, senza uno spirito propositivo. A oggi mi rendo conto che c’è qualcosa che io non riesco a trasferire alla squadra. Quando c’è una tristezza complessiva, comunque, il responsabile è sempre il capo allenatore e io, da questo, non rifuggo mai. Non l’ho mai fatto e mai lo farò”.

I canturini restano comunque al primo posto in campionato, in testa al Girone Verde di Serie A2 dopo undici turni disputati. La pallacanestro Cantù tornerà di nuovo in campo nella giornata di martedì 21 dicembre al PalaBancoDesio contro Milano.