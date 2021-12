Match4 Enea. L’Admo Como, Associazione Donatori di Midollo Osseo, ha promosso una campagna per cercare un donatore per Enea, un bimbo di 6 mesi che ha bisogno di una donazione di cellule staminali per una cura per vincere la malattia che lo ha colpito. Nel fine settimana, a Cantù 168 persone hanno aderito all’iniziativa di Admo per cercare un donatore compatibile.

E’ ancora possibile partecipare iscrivendosi sul sito www.admolombardia.org per programmare un appuntamento per un semplice prelievo per iscriversi al registro dei potenziali donatori. Possono aderite tutte le persone dai 18 ai 35 anni che pesino almeno 50 chilogrammi e siano in buona salute.