Utilizza il green pass di un altro per cenare al ristorante, scoperto e denunciato dagli agenti della polizia locale di Cantù un 50enne di Carate Brianza. L’uomo è stato poi anche multato per il mancato rispetto delle norme anti contagio perché era al tavolo del locale senza in realtà avere la certificazione verde.

La violazione è stata accertata dagli agenti della polizia locale di Cantù durante i controlli serali sul territorio effettuati la sera dell’8 dicembre scorso. Tra le attività verificate dai vigili alcuni locali pubblici. In un ristorante della Città del Mobile, gli agenti hanno controllato i green pass ai clienti seduti ai tavoli. Il 50enne ha detto di aver dimenticato in auto il certificato.

Il personale del locale ha riferito però di aver controllato correttamente all’ingresso i green pass a tutti gli avventori, compreso il 50enne, che aveva mostrato il documento. Gli agenti hanno deciso di approfondire la situazione e hanno verificato che l’uomo aveva nel cellulare, e aveva effettivamente esibito, una certificazione intestata a un’altra persona. Il 50enne è stato dunque identificato e denunciato per sostituzione di persona perché, per cenare al ristorante, ha preso il posto del regolare titolare del green pass. Inevitabile anche la sanzione da 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Alla polizia locale anche i complimenti dell’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo “per l’attenzione nei controlli a garanzia della sicurezza di tutta la cittadinanza”.