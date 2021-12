Tre interventi della polizia in tre ore per altrettanti litigi degenerati in violenza che hanno coinvolto in tutti i casi un 28enne comasco. La prima chiamata alla sala operativa della questura è arrivata sabato sera poco prima delle 19 da piazza Grimoldi. Il 28enne stava litigando con un ex collega e aveva alzato le mani, colpendo l’uomo con uno schiaffo.

I poliziotti hanno riportato la calma e non sono stati presi provvedimenti, ma un’ora dopo, chiamati per una rissa in piazza Verdi, gli agenti hanno trovato di nuovo il 28enne, che questa volta aveva aggredito il fratello. Finale identico e nessuna denuncia, ma poco dopo le 21 terza segnalazione dall’abitazione di via Varesina del 28enne, che aveva nuovamente aggredito il fratello.

L’uomo è apparso alterato e gli agenti hanno chiesto anche accertamenti medici. Le discussioni potrebbero essere state causate da continue richieste di denaro per problemi di dipendenza dal gioco.