Incidente stradale questa mattina intorno alle 12.24 in via Don Luigi Meroni a Figino Serenza. Un’auto dopo essersi scontrata con un altro mezzo si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per estrarre una donna di 32 anni, rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo.

La donna – fortunatamente non risulta ferita in maniera grave – è stata affidata ai sanitari del 118.