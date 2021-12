Musica al liceo Teresa Ciceri di Como. Domani, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 17, presso l’aula magna dell’istituto, in via Carducci 9 è previsto un incontro musicale nell’ambito della rassegna “Per ascoltare”. Le alunne e gli alunni del liceo musicale sono lieti di tornare a condividere dal vivo alcune pagine di repertori solistici e per piccoli gruppi. L’accesso al concerto è limitato a un massimo di 25 persone, munite di green pass.

Per prenotarsi cliccare sul seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-per-ascoltare-22520655787