Insulti e minacce ai poliziotti, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della compagna, denunciato un 36enne comasco. Sabato sera, la polizia è intervenuta in un’abitazione di Monte Olimpino perché una donna, spaventata dal comportamento minaccioso del convivente durante una discussione aveva chiesto aiuto. L’uomo, alla vista dei poliziotti ha iniziato a insultarli e minacciarli.

E’ stato portato in questura per accertamenti e denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.