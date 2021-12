Fermato per un controllo mentre camminava con un amico in via Cigalini, un 33enne romeno è stato arrestato e portato in carcere al Bassone. Come emerso dalla banca dati delle forze dell’ordine al momento dell’accertamento, l’uomo era infatti destinatario di un ordine di carcerazione del 2013 del Tribunale di Milano per una condanna definitiva per furto.

I poliziotti hanno notificato subito il provvedimento e trasferito il 33enne al Bassone.