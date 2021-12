Traffico e caos a Como durante lo shopping e gli eventi di Natale in città. L’amministrazione alza le mani mentre dall’opposizione Civitas – da sempre molto critica sui disagi che provocano gli eventi natalizi – dice: “Nessuno vuole affrontare il problema”.

Così – in un contesto segnato da giorni di contagi in crescita e aumento dell’incidenza dei casi di Covid – anche l’ultimo weekend è passato tra la folla nelle strade e piazze cittadine e i rallentamenti e il traffico che hanno tenuto in ostaggio per ore gli automobilisti.

Nei giorni scorsi a intervenire sulla situazione di caos e disagi era stato l’assessore ai Lavori Pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni che aveva affermato: “Non ci sono soluzioni. L’ho detto e torno a ripeterlo: quando in città si svolgono manifestazioni, come la Città dei Balocchi, non ci sono rimedi al traffico”.

A replicare ora è Bruno Magatti, presidente di Civitas, in previsione anche delle giornate pre natalizie e dei weekend festivi: “Se questa è la posizione dell’amministrazione cittadina allora mi chiedo se era davvero necessario organizzare la manifestazione di Natale anche quest’anno? – poi aggiunge – Il traffico legato agli eventi natalizi è un problema con il quale la città fa i conti oramai da decenni – e aggiunge – Pensiamo se dovesse accadere una qualsiasi emergenza in città durante le ore in cui il traffico risulta congestionato come si riuscirebbe a intervenire. E’ tutto bloccato – poi dice – A risentirne è anche e soprattutto l’ambiente. Code di auto con motore accesso. Occorre tutelare la salute”.

Alla vigilia dell’inaugurazione degli eventi natalizi l’amministrazione aveva parlato di eventuali correttivi da mettere in atto nelle settimane successive, come misure più stringenti per la tutela e sicurezza di tutti. A oggi però nessuna misura è scattata per tutelare chi vive e risiede in città.

“Ripetere gli errori del passato non è segno di grande visione – continua Magatti – Il bando per organizzare gli eventi in città ha sempre lo stesso imprinting, richiede le stesse cose da anni e questo comporta che la situazione si replichi sempre allo stesso modo – infine dice – L’amministrazione non incentiva all’utilizzo di mezzi alternativi all’auto. Il traffico che congestiona l’intera città soprattutto durante gli eventi di Natale è un problema che non si è mai voluto affrontare realmente – dice – Invece la situazione dovrebbe essere rivista completamente”.