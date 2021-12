Ora è ufficiale, il Movimento 5Stelle si dice disponibile a entrare nella coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni Amministrative a Como della primavera 2022. Con questo obiettivo il partito ha scelto tre portavoce per verificare la possibilità di partecipare alla coalizione. Si tratta di Giovanni Currò, deputato M5s, Raffaele Erba, consigliere regionale M5s e Fabio Aleotti, capogruppo M5s Como.

“Per quanto riguarda le elezioni amministrative della città di Como, al momento tutte le opzioni sono aperte, esclusa un’alleanza con le forze del centrodestra – si legge nella nota congiunta dei tre portavoce – In questa fase riorganizzativa territoriale, pochi giorni fa abbiamo individuato il Comitato Nazionale per il territorio e a breve disporremo di una struttura definita e capillare anche a livello locale”.

Poi aggiungono: “Il Movimento 5 Stelle Como è disponibile a partecipare ai tavoli e ai lavori inerenti la costituzione di una possibile coalizione di centrosinistra o in alternativa di correre da soli per le prossime elezioni amministrative della città”.

Mentre il Movimento 5Stelle attende dunque una risposta da parte delle altre forze politiche che compongono il centrosinistra, il centrodestra è in cerca ancora di un volto per il futuro candidato sindaco di Como. Infine resta ancora da sciogliere la riserva dell’attuale primo cittadino Mario Landriscina, su un eventuale doppio mandato che lo vedrà ancora una volta in campo.