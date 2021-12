Ubriaco, infastidiva i passanti, che hanno chiamato il 112. All’arrivo degli agenti delle volanti della questura di Como, un 51enne comasco pretendeva che i poliziotti lo portassero a casa, visto che non era in grado di rientrare da solo. Alla risposta negativa degli agenti, l’uomo ha reagito con insulti e minacce. Inevitabile la denuncia.

La sala operativa della questura di Como ha ricevuto la richiesta di intervento attorno alle 16 di ieri da largo Spallino. In un momento in cui la città era affollata per la corsa ai regali e gli eventi di Natale, l’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, dava fastidio ai passanti e aveva un atteggiamento molesto. Gli agenti delle volanti hanno raggiunto in pochi minuti l’uomo e lo hanno avvicinato per verificare la situazione.

Il 51enne ha chiesto agli agenti di portarlo a casa. Al rifiuto, ha iniziato a inveire contro i poliziotti, insultandoli e minacciandoli. E’ stato portato in questura e denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio ma anche sanzionato per ubriachezza molestia e per le ripetute bestemmie. Ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale per il suo stato evidente di alterazione e ha poi trovato una conoscente che lo ha riaccompagnato a casa.