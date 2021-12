Dopo le polemiche e i malumori il consiglio comunale di Como torna in presenza. Ad annunciarlo il presidente dell’Assemblea cittadina, Anna Veronelli, che ieri sera ha detto: “Il rientro in presenza avverrà da gennaio, dopo la pausa per le festività. I consiglieri riceveranno tutte le informazioni necessarie – ha poi aggiunto Veronelli Dall’utilizzo del green pass alla modalità delle riunioni che si svolgeranno a porte chiuse per mantenere il distanziamento”.

Nei giorni scorsi la richiesta di tornare a svolgere i consigli comunali di Como in presenza dopo mesi a distanza online era arrivata da un’ampia parte dell’opposizione di Palazzo Cernezzi.

Servirà dunque il green pass per accedere alle sale del Comune di Como dove si svolgerà l’assemblea cittadina. “I lavori del consiglio comunale non riprenderanno prima di lunedì 10 gennaio – ha infine detto Veronelli – Sicuramente torneremo a riunirci il 17 e il 24 gennaio”.