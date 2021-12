Il tasso di positività è ancora in discesa in Lombardia, si attesta oggi al 2,2% (ieri era al 2,7%). A fronte di un numero record di tamponi, 172.462, sono oggi 3.830 i nuovi casi, 195 nel Comasco.

Il bollettino odierno diffuso dalla Regione descrive, come sempre, anche la situazione negli ospedali con un amento di pazienti nei reparti ordinari: sono 50 in più. Mentre nelle terapie intensive sono 146 i ricoverati (3 in più nelle ultime 24 ore). Sono ulteriori 20 i decessi.

I dati suddivisi per provincia vedono il numero più alto di nuovi positivi a Milano con 1.336, seguono i 401 contagi di Varese, 385 di Brescia e i 384 di Monza e Brianza. 216 i casi registrati a Bergamo, 221 a Mantova, 199 a Pavia e 195 nel Comasco. Solo tre i territori sotto i cento contagiati: Lecco, Lodi e Sondrio.