Nuovi disagi per viaggiatori e pendolari. Dopo lo sciopero di oggi del personale di bordo dei treni lombardi, (una protesta che ha provocato non pochi problemi), la Segreteria nazionale FILT-CGIL, UIL trasporti ha proclamato sciopero nazionale di 24 ore per giovedì 16 dicembre.

Il personale viaggiante che aderirà alla protesta, lo farà dalle 8:30 alle 16:30 e poi dalle 19:30 fino a fine servizio. Per il personale impiegatizio e di officina lo sciopero interesserà l’intera giornata. Asf, l’azienda che gestisce gli autobus della provincia di Como, in una nota, precisa che tutte le corse in partenza dall’inizio del servizio e fino alle 8:29 saranno garantite così come quelle dalle 16:30 alle 19:30. “Per la fascia pomeridiana, dalle 16:30, il servizio riprenderà gradualmente”. Tutti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero, conclude la nota di Asf “verranno comunque garantiti”.

Oggi a Como, la riduzione delle corse dei treni ha provocato ripercussioni soprattutto sui pendolari negli orari di punta. Cancellazioni e ritardi hanno creato non pochi disagi ai viaggiatori ma anche alla città. La viabilità ha infatti risentito dello sciopero e a Como la mattinata è stata caratterizzata da rallentamenti e traffico intenso. Una lunga coda di auto si è formata lungo via Pasquale Paoli fino in via Napoleona. La situazione si è poi sbloccata solo grazie all’intervento delle pattuglie della polizia locale presenti a Camerlata e in piazza San Rocco per far defluire le auto.