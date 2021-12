Il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, oggi in visita alla sede di Espansione Tv a Como in via Sant’Abbondio, per la benedizione natalizia. E’ stato accompagnato in redazione, negli studi e negli uffici dove ha incontrato la direzione e il personale.

“In questo Natale vogliamo essere vicini alle persone che soffrono perché non si sentano soli ma si sentano sorretti dalla comunità – ha detto – voglio sottolineare anche la grande capacità di solidarietà del territorio in questi tempi difficili. Il mio augurio – ha aggiunto monsignor Cantoni – è che ciascuno possa essere illuminato dalla luce del Signore”.