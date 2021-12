Sciopero dei treni in Lombardia. Per l’intera giornata di oggi – martedì 14 dicembre – a incrociare le braccia è il personale di bordo dei treni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia: la mattina a circolare sono soltanto i treni in partenza dopo le 6 e con destinazione finale entro le 9 e quelli con partenza dopo le 18 e arrivo previsto entro le 21.

Ridotte drasticamente le corse, soprattutto al rientro, per i pendolari. Cancellazioni e ritardi hanno creato non pochi disagi per i viaggiatori.

Pesanti le ripercussioni che si sono verificate nell’arco della mattinata sulla viabilità cittadina. Rallentamenti e traffico questa mattina a Como. Una lunga coda di auto si è formata lungo via Pasquale Paoli fino in via Napoleona. Presenti a Camerlata e in piazza San Rocco le pattuglie della polizia locale cittadina per far defluire le auto.

Maggiori dettagli sulla situazione del trasporto ferroviario verranno forniti nel corso della giornata sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la App dedicata.