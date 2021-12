La natura con le sue forme protagonista di un evento a Villa Carlotta. Sabato 18 dicembre, per le 14.30, è in programma un appuntamento aperto a tutti, grandi e piccoli. Prevista una visita guidata al parco e un laboratorio durante il quale verrà realizzato una decorazione per le feste. Il materiale per creare un centrotavola verrà fornito nel corso del workshop, mentre le decorazioni per impreziosirlo dovranno essere da casa portate da ciascun partecipante.

Costo (attività + biglietto): €15,00 adulto

Costo (attività+ biglietto) : €10,00 bambino

Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Informazioni: prenotazionididattica@villacarlotta.it

Iscrizioni: www.villacarlotta.it/it/eventi/ghirlande-di-natale/