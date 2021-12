In Canton Ticino, secondo i dati diffusi dall’Ufficio del medico cantonale, nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid sono stati 264 (33 in più di ieri). In aumento anche i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, sono 102. Quelli in terapia intensiva crescono di due unità rispetto a ieri. Oggi i ticinesi ricoverati in cure intense sono 14.

Si arresta invece la conta delle vittime. Oggi non si registrano nuovi decessi e il totale da inizio pandemia si ferma a 1.028 persone decedute.