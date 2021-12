Intervento dei Vigili del Fuoco, ieri sera, intorno alle 22, in Via don Gnocchi a Lomazzo per un’auto in fiamme. Due squadre sono arrivate sul posto per domare le fiamme e spegnere l’incendio. La vettura incendiata sarebbe stata abbandonata in un viottolo boschivo. I carabinieri stanno ora indagando sulle cause dell’incendio.