Un pensionato di 74 anni con problemi legati all’Alzheimer è stato ritrovato nella notte dalla polizia a Como, in via Briantea. L’uomo si era allontanato da solo, in auto, dalla sua abitazione di Suello, nel Lecchese. I familiari hanno subito dato l’allarme, attivando le ricerche dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno diramato l’informazione, con le indicazioni utili ad individuare la macchina del 74enne.

Gli agenti delle volanti della questura di Como hanno intercettato la vettura e l’hanno fermata, accertando che a bordo c’era proprio il pensionato, in buone condizioni. I poliziotti hanno subito avvisato i familiari che sono arrivati a Como per riportarlo a casa.