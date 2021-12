Vaccinazioni anti Covid per i bambini, domani si parte con le prime somministrazioni. Sono 200 i piccoli comaschi tra i 5 e gli 11 anni di età, che riceveranno la prima dose negli hub dell’Asst Lariana di Como, via Napoleona, e all’ospedale di Cantù. A Menaggio (dove sono previste sedute tre volte alla settimana) si inizierà invece il 18 dicembre.

Si parte, dunque, domani pomeriggio. Gli appuntamenti – infatti – vengono garantiti durante la settimana nella fascia oraria pomeridiana mentre il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.

Per le prenotazioni – aperte già da domenica scorsa – è possibile utilizzare la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Ai bambini verrà somministrato il vaccino Pfizer ma in dose pediatrica e quindi ridotta rispetto a quella degli adulti. Sono previste due iniezioni a distanza di tre settimane l’una dall’altra.

Le sedi individuate dall’Asst Lariana – come previsto a livello regionale – sono organizzate con percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico. Fondamentale sarà la collaborazione con l’associazione Abio (per i bambini in ospedale) per la fase di osservazione post somministrazione (normalmente di 15/20 minuti).

Il giorno della vaccinazione i bambini devono aver già compiuto 5 anni, deve essere presente un genitore che dovrà presentare il consenso informato e comunicare al medico vaccinatore che il bambino non è stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (come ad esempio l’antinfluenzale spray nasale, morbillo, parotite rosolia e varicella) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi.

Domani su Etv la diretta “Stop ai dubbi”

E sempre domani è previsto un nuovo appuntamento con “Stop ai dubbi”. Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli Regione Lombardia ha organizzato un nuovo momento di confronto dedicato interamente alle vaccinazioni in età pediatrica Il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e esperti della materia, dalle ore 17 alle 19, risponderanno in diretta alle domande dei cittadini su questo tema. La diretta sarà trasmessa su Etv e commentata da studio. Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp 334.6324686.