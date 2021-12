A fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i nuovi casi Covid in Lombardia, pari al 3,5%. Nelle strutture ospedaliere diminuiscono di un malato i ricoverati in terapia intensiva che, complessivamente sono 145. In reparto, con 4 nuovi ingressi, salgono a 1.189 i pazienti. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 29, 34.648 il bilancio totale in regione delle vittime del virus dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi positivi di visi per provincia

Milano: 1.687 di cui 703 in città;

Bergamo: 250;

Brescia: 535;

Como: 303;

Cremona: 90;

Lecco: 83;

Lodi: 128;

Mantova: 156;

Monza e Brianza: 542;

Pavia: 219;

Sondrio: 54;

Varese: 480.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 134.761, totale complessivo: 22.298.928

– i nuovi casi positivi: 4.765

– in terapia intensiva: 145 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.189 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 34.648 (+29)