“La forma fisica è importante per chi è chiamato o sarà chiamato ad assicurare la sicurezza” spiega il comunicato della polizia cantonale. In quest’ottica si inserisce la nuova opportunità data ai candidati, con il test fisico del concorso della Scuola di Polizia (SCP) che sarà organizzato in diverse sessioni annuali e non più nel corso della selezione.

Il successo nella prova, che potrà essere ripetuta più volte, diviene così un requisito necessario per candidarsi. A titolo transitorio, per la selezione della SCP 2023, sarà ancora data la possibilità di effettuare il test nel periodo interessato dal concorso. In allegato per ulteriori informazioni relative anche alle iscrizioni il comunicato stampa.