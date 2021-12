Continua ad aumentare il numero dei positivi al Covid in Canton Ticino. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio del medico cantonale, nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid sono stati 271.

Rimane invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti ordinari, come ieri, sono 102. Anche quelli in terapia intensiva non registrano aumenti o diminuzioni e il totale è anche oggi di 14 persone ricoverate.

Aumenta invece la conta delle vittime. Si registra un nuovo decesso e il totale da inizio pandemia sale quindi a 1.029 persone decedute.