Si svolgeranno nella giornata di sabato 18 dicembre le elezioni dei 31 Presidenti di Provincia e 75 Consigli Provinciali nella tornata elettorale del 2021.Un election day che porterà all’elezione di 31 Presidenti di Provincia e 886 consiglieri provinciali, che saranno votati con il sistema elettorale di secondo livello da 68.499 Sindaci e Consiglieri comunali di oltre 5.500 Comuni, in rappresentanza di oltre 32 milioni e 500 mila cittadine e cittadini (secondo quanto stabilito dalla legge 56/14 di riforma delle Province).

Nella Provincia di Como saranno chiamati al voto 1.778 amministratori per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Per far fronte ai possibili disagi legati alla realizzazione della Variante della Tremezzina, oltre ai due seggi presso Villa Gallia, sarà istituito un terzo seggio presso il Comune di Menaggio:

Comuni votanti nel seggio centrale – Villa Gallia (COMO): https://www.provincia.como.it/documents/118973/10884538901/ELENCO+COMUNI+numero+votanti+CENTRALE.pdf/5971512e-c051-4fd4-aa2a-516a7718b708?t=1639480924935

Comuni votanti nella sottosezione 1 – Villa Galla (COMO): https://www.provincia.como.it/documents/118973/10884538901/ELENCO+COMUNI+numero+votanti+SOTTOSEZIONE+I.pdf/bad3bb31-c083-2bb9-be92-0ed4e0ed69fc?t=1639480926058

Comuni votanti nel seggio distaccato (MENAGGIO): https://www.provincia.como.it/documents/118973/10884538901/ELENCO+COMUNI+numero+votanti+MENAGGIO.pdf/6193a31e-1686-08ef-eca3-6527dc054782?t=1639480925422

Si voterà in un unico turno dalle 8,00 alle 20,00. Lo scrutinio verrà fatto subito dopo la chiusura dei seggi. La proclamazione degli eletti verrà fatta lunedì 20 dicembre. Tutta la documentazione, i candidati e le modalità di voto sono pubblicate qui: https://www.provincia.como.it/elezioni-2021