Esce oggi nelle sale cinematografiche “House of Gucci”, la pellicola firmata Ridley Scott. Il registra ha girato alcune scene sul lago di Como. A luglio gli attori Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Adam Driver, oltre alla superstar del pop Lady Gaga, sono stati impegnati sul set allestito a Villa Balbiano a Tremezzina, dove è stata ricreata un’atmosfera invernale con una fitta nebbia sul lago. Le scene hanno riguardato anche la parte esterna della storica dimora, l’esclusivo e mondano party organizzato a bordo piscina, uno degli ultimi momenti felici della coppia Gucci.

Il set è rimasto super blindato con imponenti misure di sicurezza, con gli uomini delle forze dell’ordine a presidiare la situazione. Tanta la curiosità e l’emozione degli abitanti della zona.

Un evento che come altri ha riportato nuovamente Como e il suo lago sotto i riflettori internazionali. Il Lario infatti, anche se per pochi giorni, si è trasformato in una piccola Hollywood sotto lo sguardo attento della polizia locale di Tremezzina, che si è occupata del fronte viabilistico.