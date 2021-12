Aumentano i contagi e l’incidenza supera quota 200 negli ultimi sette giorni in provincia di Como. Il monitoraggio settimanale dell’Ats Insubria indica un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica.

Nella settimana dal 10 al 16 dicembre sono stati registrati 1495 nuovi positivi rispetto ai 934 dei sette giorni precedenti. Cresce ancora l’incidenza dei casi Covid: il numero di positivi ogni 100mila abitanti passa da 159 a 254. “Un quadro impegnativo”, lo ha definito Giuseppe Catanoso direttore sanitario di Ats Insubria.

La situazione peggiore si registra in città a Como dove il numero di contagi ogni 100mila abitanti ha raggiunto quota 247. Segue la zona di Lomazzo e Fino con 229 ed Erba con 200.

“Assistiamo a un forte aumento dei contagi nell’ultima settimana – dichiara Catanoso – Il virus circola e i contagi sono in crescita ma l’andamento che registriamo è più lento rispetto al 2020 così come le ospedalizzazioni sono di meno rispetto allo scorso anno”.

L’indice di trasmissibilità resta sopra la soglia di uno, stabile nell’ultimo report.

La positività per fasce di età evidenzia come la categoria più colpita dall’infezione in questo momento sia quella degli under 49 seguita dalla fascia relativa ai minori di 12 anni.