Calcio – Sabato 18 dicembre è in programma la partita tra Como e Reggina alle ore 14:00 allo stadio Sinigaglia. I biglietti possono essere acquistati fino alle ore 14:00 di sabato, esclusivamente sul sito o nei punti vendita Vivaticket.

Basket – Sono in vendita i tagliandi per il match di serie A2 tra la Pallacanestro Cantù e Urania Milano. La gara in programma martedì 21 dicembre, si svolgerà alle ore 20:45 al “PalaBancoDesio”, i biglietti possono essere già acquistati online. In alternativa, da domani, i tagliandi potranno essere acquistati presso la sede del club a Cermenate.