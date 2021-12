Nuove regole per l’ingresso in Italia dall’estero, segnalato qualche disagio e rallentamento in alcune dogane tra Italia e Svizzera. L’ordinanza entrata in vigore nella Penisola prevede restrizioni per le persone non vaccinate che varcano il confine ed entrano in Italia. Senza il green pass è prevista una quarantena di 5 giorni, oltre all’obbligo del tampone negativo. E’ previsto invece un tampone negativo per i vaccinati.

Esclusi dall’obbligo, se vaccinati, i frontalieri e i residenti nella fascia fino a 60 chilometri dal confine, che possono spostarsi liberamente tra i due Paesi.

I controlli, che vengono effettuati a campione, hanno creato qualche rallentamento. Disagi sono stati segnalati per persone provenienti dalla Svizzera interna, oltre la fascia di confine, che non erano informati sulle nuove regole e, non avendo il green pass, sono stati bloccati in attesa di effettuare il test richiesto per l’ingresso in Italia