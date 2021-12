Come annunciato da Afs “il personale viaggiante che ha aderito alla protesta, lo ha fatto dalle 8:30 alle 16:30 e poi dalle 19:30 fino a fine servizio. Per il personale impiegatizio e di officina lo sciopero invece ha interessato l’intera giornata.

Sebbene lo sciopero fosse stato annunciato non sono mancate comunque le sorprese per cittadini e turisti che si sono presentati alla biglietteria nel tentativo di prendere un battello. Gli spostamenti via lago sono stati garantiti dalle 6 alle 9 e poi dalle 17:55 fino alle 20:55. Fasce di garanzia pensate per evitare alle persone che vivono nell’area interessata dal cantiere per la variante della Tremezzina di rimanere isolate.

Inevitabili quindi, le ripercussioni sulla viabilità cittadina. Lo sciopero di Cgil, Filt e Uil ha fermato il trasporto pubblico e le lunghe code di macchine incolonnate a Como confermano che molte persone oggi hanno scelto di spostarsi con la propria auto.

E nella giornata di sciopero nazionale, disagi e disservizi sono stati annunciati anche alla stazione dei treni. In questo caso, all’agitazione sindacale si è aggiunto il personale del Gruppo FS.