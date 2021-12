Como ha tre nuove panchine rosse, inaugurate ieri dall’assessore comunale alle Pari opportunità Elena Negretti, sono state realizzate dall’assessorato in collaborazione con il Soroptimist Club Como. L’iniziativa nasce per sensibilizzare la cittadinanza alla problematica della violenza contro le donne e per promuovere le azioni di prevenzione e contrasto di questo fenomeno. Le tre panchine si trovano in piazza IV Novembre ad Albate, in via Varesina angolo via Badone a Camerlata, in piazzale Anna Frank a Ponte Chiasso. Su ogni panchina è stata apposta una targa che indica il numero di telefono da contattare per le emergenze, il 1522.

L’assistenza sul territorio

Per l’assistenza specifica di Associazione Telefono Donna, il Centro Antiviolenza della Rete territoriale che comprende 37 enti e di cui il Comune di Como è capofila, sono attivi il numero verde 800 166 656 e lo 031 304585.

L’assessore Negretti: “In 10 mesi, 188 donne si sono rivolte al Centro”

«L’iniziativa non si fermerà qui – spiega l’assessore Negretti – proseguiremo nei prossimi mesi perché in ogni quartiere della città sia presente una panchina rossa. E’ importante che tutti prendano coscienza di una problematica grave: nei primi dieci mesi del 2021 sono state 188 le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza Telefono Donna di Como, quando in tutto il 2020 le richieste erano state 183. E’ un degli indicatori che deve farci riflettere sull’attualità di questo tema e sulla necessità di intervenire per contrastare anche questa subdola forma di violenza».