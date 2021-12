Ha iniziato a giocare a calcio nella squadra dell’Oratorio di Solbiate, in provincia di Como. Poi una lunga carriera ad alti livelli con, tra le altre, Venezia, Parma, Verona, Fiorentina, Bologna, Vicenza e Rangers Glasgow. Una volta appese le scarpette al chiodo, la carriera di allenatore: Paolo Vanoli, classe 1972, è da oggi il nuovo tecnico dello Spartak Mosca, una delle più importanti squadre della Russia. Vanoli subentra al portoghese Rui Vitoria, che ha pagato per il non buon campionato della squadra, che invece ha fatto meglio in Europa League, nel girone del Napoli.

Paolo Vanoli arriva nel torneo russo da campione d’Italia: nello scorso campionato, infatti, è stato il viceallenatore dell’Inter, a fianco di Antonio Conte. Nel suo curriculum una lunga esperienza nello staff tecnico della Federazione, tra 2010 e 2017. Ora questa nuova esperienza.