In occasione dell’incontro di calcio di serie B Como-Reggina in programma domani alle 14.00 allo stadio Sinigaglia, la polizia locale comunica i provvedimenti viabilistici temporanei che saranno adottati in città:



𝗗𝗜𝗩𝗜𝗘𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗥𝗜𝗠𝗢𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗧𝗔

A partire dalle 14.00 di oggi –venerdì 17 dicembre- in viale Sinigaglia (tratto compreso tra viale Masia e via Vacchi), e dalle ore 8.00 di domani –sabato 18 dicembre- in viale Sinigaglia e viale Puecher (tratto compreso tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini), viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, piazzale Somaini e Viale Masia (tratto compreso tra piazzale Somaini e viale Rosselli).



Inoltre 6 ore prima dell’inizio della partita ci sarà:

𝗗𝗜𝗩𝗜𝗘𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗢 su via Campo Garibaldi (ad esclusione di residenti e autorizzati);

𝗗𝗜𝗩𝗜𝗘𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗢𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 in tutto il perimetro fuori lo stadio

Durante la partita sarà interdetto il passaggio pedonale



𝙾𝚛𝚍𝚒𝚗𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚗𝚞𝚖. 𝟸𝟾𝟷 𝚍𝚎𝚕𝚕’0𝟾.0𝟿.𝟸0𝟸𝟷