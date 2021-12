Fiamme nella notte alle 3.45 in via Porta Spinola a Mariano Comense, dove è divampato un incendio che ha danneggiato due auto parcheggiate.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Cantù, sul posto con due mezzi, ha permesso di salvare gli altri mezzi in sosta presenti.

Il rogo non ha coinvolto persone –data anche l’ora tarda-; sono in corso le valutazioni per la ricostruzione della dinamica dell’evento.