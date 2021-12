Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia ieri sera è tornato l’appuntamento con la tradizionale Festa dello Sport dell’Amministrazione comunale che ha visto la partecipazione di una settantina di atleti under 14 delle società sportive di Como con le loro famiglie.

Sono stati premiati 69 atleti di 25 società sportive che si sono contraddistinti nella pratica della propria disciplina. Ognuno ha ricevuto in omaggio la felpa realizzata per l’evento dal Comune di Como, il diploma e un dolce natalizio, insieme al calendario della Famiglia Comasca che l’associazione ha voluto donare ai ragazzi.

Hanno premiato il sindaco di Como Mario Landriscina, il sindaco di Casnate con Bernate Anna Seregni e l’assessore allo Sport del Comune di Como Paolo Annoni, oltre ad alcuni campioni comaschi: Emma Louise Lipman, difensore inglese Como Woman, Alison Rigaglia, attaccante Como Woman, Mara Invernizzi, ex cestista di serie A ed ex vicepresidente Federbasket, Sofia Busato, ex azzurra di ginnastica artistica, Marco Butti, giovane campione di rally, Daniele Gilardoni, pluricampione del mondo di canottaggio, Christian Di Giuliomaria, ex cestista di serie A e oggi allenatore, Andrea Ardito, ex calciatore di serie A, già capitano e allenatore del Como 1907, Matheus Motzo, schiacciatore del Pool Libertas Cantù di serie A2, già nazionale di volley giovanile.