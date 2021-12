Christmas Match in arrivo e ultima partita in casa del 2021 per il Pool Libertas Cantù. Appuntamento alle ore 18,00 di domenica 19 dicembre 2021 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate per la sfida contro la Emma Villas Aubay Siena. Inizio di campionato in salita per i toscani, con cambio in panchina e nella diagonale schiacciatori in corsa. Arrivano dal turno di riposo, preceduto dalla sconfitta al tie-break a Cuneo contro i padroni di casa della BAM Acqua San Bernardo Cuneo.

Coach Matteo Battocchio presenta così la sfida: “Siena è una squadra che sta trovando un buon livello di gioco: i dati delle ultime partite ci dicono che sono in crescita, e che, laddove prima facevano fatica a fare punto, è riuscita a trovare una buona continuità. A Cuneo, ad esempio, è andata vicinissima alla vittoria sia nel terzo che nel quinto set, e su un campo difficile. Secondo me è una squadra che rischia di trarre in inganno perché sì, sono indietro in classifica, ma ha al suo interno giocatori forti, e per me può tranquillamente ambire alla finale dei Play-Off, dato che ha al suo interno giocatori che sanno giocare a pallavolo. In campo conta quello che fai in quel momento, non quello che hai fatto prima, ed è il bello di questo sport: dopo un errore ti puoi riscattare subito, dopo un punto ti devi confermare, ed è il bello di queste partite. Sappiamo che la classifica conta fino ad un certo punto, sappiamo che giochiamo contro un top team, contro una formazione che sta ritrovando una buona brillantezza di gioco, che è molto importante in fase break, che in attacco è riuscita a migliorare le situazioni negative che aveva, e quindi sarà un’autentica battaglia sportiva. Noi al momento non abbiamo ancora certezze sulla nostra formazione, ma stiamo cercando di allenarci al meglio sull’unione dei reparti e non sulla prestazione del singolo, seppur nella situazione di emergenza in cui ci troviamo. Lo spirito però è alto, noi combatteremo sicuramente dalla prima all’ultima palla, e questo è quello che mi aspetto dalla squadra, indipendentemente da chi scenderà in campo: che continuiamo a lottare palla su palla dalla prima all’ultima azione della partita”.

Gli avversari

Coach Paolo Montagnani, arrivato in corsa dopo l’esonero di Coach Lorenzo Tubertini, schiera Riccardo Pinelli in regia, le ultime due stagioni alla Conad Reggio Emilia. L’opposto è Samuel Onwelo, che approda in Toscana dopo un biennio in SuperLega alla Top Volley Cisterna, alternato al confermato Marco Rocco Panciocco. Arrivati a campionato iniziato anche i due schiacciatori, l’ex Nazionale Simone Parodi, la scorsa stagione promosso in SuperLega con la Prisma Taranto, e il russo Ivan Kuznetsov, che arriva dal Belgorod, con l’ex BCC Castellana Grotte Giuseppe Ottaviani e Marco Rocco Panciocco pronti ad entrare per dare una mano. Nuovi anche i centrali, con Andrea Mattei, anche lui gli ultimi due campionati in maglia Conad Reggio Emilia, e Andrea Rossi, le ultime sette stagioni a Latina in SuperLega. Il libero è Alessandro Sorgente, la scorsa stagione alla Kemas Lamipel Santa Croce.

Fischio d’inizio: domenica 19 dicembre 2021 alle ore 18,00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (CO)

Arbitri: Christian Palumbo (Cosenza) e Sergio Pecoraro (Palermo)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di VolleyballWorld

Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro – la biglietteria aprirà un’ora e mezza prima dell’inizio della partita

Prevendita: on line su www.vivaticket.com e presso tutti i rivenditori VivaTicket