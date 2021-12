Quasi cento incidenti stradali rilevati in due mesi – ottobre e novembre 2021 – dalla polizia locale di Como (98 per la precisione) di cui 68 con feriti e 3 purtroppo mortali. 5 conducenti – dopo gli accertamenti svolti – sono risultati alla guida in stato di ebbrezza, 2 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, uno è stato denunciato per omissione di soccorso.

E’ quanto emerge dall’attività dal comando di viale Innocenzo, gli agenti – nell’ambito della sicurezza stradale – sono stati impegnati in 18 posti di controllo con telelaser per la verifica del rispetto dei limiti di velocità, con 50 sanzioni rilevate e 39 patenti ritirate. Sono stati effettuati inoltre 2 servizi di verifica delle norme sull’autotrasporto con altre 12 multe.

Questi dati si accompagnano ai 7 casi totali di guida in stato di ebbrezza e ai 3 di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, oltre a 37 veicoli sequestrati per mancanza della copertura assicurativa, 15 fermi amministrativi, 134 rimozioni di auto irregolarmente parcheggiate, un ritiro della carta di circolazione e 10 sospensioni della patente di guida.

Alle attività del reparto operativo si aggiungono anche 44 controlli e sopralluoghi a seguito di esposti e segnalazioni.



In ambito di tutela della sicurezza urbana sono stati accertati un caso di ubriachezza molesta, 3 illeciti penali legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, anche grazie all’intervento dell’unità cinofila in particolare in prossimità delle stazioni ferroviarie, 2 ordini di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana. L’attività di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di una persona e ad individuare 8 condotte penalmente rilevanti, tra cui furto, danneggiamento, immigrazione clandestina, a cui si aggiungono altre 8 denunce presentate da cittadini e inoltrate in Procura.

L’attività di polizia amministrativa ha permesso di accertare, infine, 5 illeciti a carico di pubblici esercizi e 8 sequestri per attività commerciali abusive.