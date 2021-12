Bando per la bonifica dell’area ex Ticosa di Como, da Palazzo Cernezzi sono partite le lettere di invito per le opere di bonifica e smaltimento dei rifiuti alle società che hanno espresso la volontà di partecipare alla gara. In totale in Comune sono arrivare diciassette manifestazioni di interesse per l’appalto di affidamento dei lavori.

Gli interventi riguardano la bonifica dell’ultima porzione di terreno che resta da ripulire, ossia la “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella. Il passaggio successivo ora riguarderà la fase dei sopralluoghi, prevista dal bando di gara, per svolgere le verifiche dell’area oggetto di intervento.

Infine l’ultimo step, ossia l’offerta economica. L’appalto infatti sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. Quest’ultima fase – se i tempi dovessero essere rispettati – si svolgerà al termine di gennaio. Il valore complessivo della gara di affidamento lavori supera i 4 milioni e 300mila euro.

Gli interventi per bonificare anche l’ultima porzione di terreno nell’area della Ticosa di Como, sono da tempo attesi dai comaschi. La gara – secondo il cronoprogramma dettato dalla giunta cittadina e nella speranza che non si verifichino nuovi intoppi e rallentamenti – sarà assegnata a febbraio.