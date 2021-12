Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti insieme a ministero dello Sviluppo economico e ministero dell’Economia e delle finanze hanno messo a disposizione delle “città ad alto inquinamento” più di 315 milioni di euro per l’acquisto di veicoli sostenibili (come quelli elettrici o ibridi,) da impiegare per il servizio di trasporto pubblico locale.

Al Comune di Como, andranno circa 6,4 milioni di euro. Comune di Como, ASF Autolinee e Agenzia del trasporto pubblico Como-Lecco-Varese hanno siglato una convenzione per disciplinare l’utilizzo di queste risorse destinate alla città di Como e per consentire l’avvio delle procedure di gara, che verranno espletate da ASF Autolinee.

I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi autobus a trazione interamente elettrica e per tutte le infrastrutture necessarie al loro funzionamento.

«L’Amministrazione Comunale ha ben accolto lo stanziamento messo a disposizione dal Ministero e ha deciso, fin dalle prime fasi, di destinarlo per l’acquisto di autobus totalmente elettrici, in modo da contribuire attivamente alla diminuzione degli inquinanti sul territorio comunale e alla realizzazione di un trasporto pubblico moderno ed efficiente», spiega Pierangelo Gervasoni, assessore alla Mobilità del Comune di Como.