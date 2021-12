E’ stato trovato il corpo senza vita della donna di 57 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso 4 dicembre nella zona di Garzeno. Per giorni erano proseguite le ricerche senza successo.



Nelle scorse ore il ritrovamento sulla montagna di Consiglio di Rumo, ben distante da dove era stata avvistata la sua auto.

Nella mattinata di ieri due operai che si trovavano in zona per dei sopralluoghi hanno trovato la borsa della donna con i suoi documenti, hanno quindi allertato i carabinieri di Dongo che hanno avviato ulteriori ricerche nella zona boschiva fino ad individuare, poco dopo, il cadavere di Giovanna Fusetti di Tremezzina riverso in una pozza d’acqua. Drammatico epilogo dopo giorni di ricerche.