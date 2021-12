Dalla prossima settimana riaprirà il porto di Sant’Agostino a Como, oggetto di un importante intervento di riqualificazione voluto da Csu, che avrebbe dovuto concludersi con l’estate ma che, a causa di ritardi nei lavori e nella consegna dei materiali –in particolare dei pontili- è terminato solo ora; il costo complessivo dell’opera di rinnovamento è di circa 375mila euro.

La segreteria contatterà gli assegnatari dei posti barca

A partire da lunedì 20 dicembre –informa in una nota Como Servizi Urbani- la segreteria provvederà a contattare gli assegnatari dei posti barca per comunicare tempi e modi di accesso alla nuova struttura galleggiante. Gli assegnatari potranno riportare le imbarcazioni in acqua e in attesa dell’accesso tramite badge, verrà consegnata una chiave per aprire il cancello. Le colonnine per l’erogazione della corrente elettrica e dell’acqua verranno invece allacciate successivamente.

Csu si scusa per i disagi

Csu termina il comunicato scusandosi per i disagi arrecati agli assegnatari dei posti barca per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione.