Incidente all’alba di oggi sulla strada provinciale Novedratese. Un camion che trasportava frutta e verdura, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada e si è ribaltato all’altezza nel territorio di Novedrate. Sul mezzo viaggiavano due uomini di 39 e 43 anni, che fortunatamente non hanno riportato ferite e traumi seri e non hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale. Per i soccorsi è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa, oltre ai vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato per recuperare il camion e rimettere in sicurezza la sede stradale.