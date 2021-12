Eventi di Natale e sicurezza in città a Como, domani scattano una serie di controlli più stringenti.

“Nella giornata di domenica verranno effettuati controlli di sicurezza più impegnativi che riguarderanno anche i comportamenti dei cittadini – ha spiegato il sindaco di Como Mario Landriscina – Soprattutto sulle norme anti contagio da rispettare”.

Grazie infatti al dispiegamento di forze dell’ordine in campo – nella sola giornata di oggi sono stati dislocati nei punti strategici della città trenta agenti a presidiare la viabilità – domani verranno effettuati controlli mirati nel centro storico cittadino.

Eventi legati al natale e l’ultimo weekend di shopping per la corsa ai regali non hanno generato il caos traffico andato in scena negli scorsi fine settimana. È stata chiusa al traffico più volte durante il pomeriggio via Milano, in corrispondenza di piazza San Rocco per fluidificare la circolazione. Auto deviate lungo via Grandi e viale Roosevelt.

Presidio delle forze dell’ordine in zona stadio per la partita del Como allo stadio Sinigaglia ma anche in centro città per il passaggio del corteo no green pass con partenza da piazza Vittoria e arrivo in piazza Verdi.

“Dispiegamento eccezionale delle forze di polizia locale grazie anche all’ausilio degli altri comuni – ha aggiunto il primo cittadino di Como – Sul fronte traffico oggi la situazione ha retto e in centro città abbiamo rilevato un’utenza attenta alle norme di sicurezza, come l’utilizzo delle mascherine”.