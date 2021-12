Un pareggio ed uno stop nelle gare interne delle squadre della Como Nuoto Recoaro, impegnate ieri nel campionato di serie A1 (donne) e A2 (uomini) di pallanuoto. Entrambe le sfide sono andate in scena nella piscina di Monza, che ospita i match della società cittadina, costretta al trasferimento forzato per l’indisponibilità dell’impianto di Muggiò. La struttura cittadina, come è noto, è chiusa dall’estate del 2019, con enormi disagi per tutte le società che la utilizzavano per la loro attività.

“Rane rosa” quarte in classifica

Il miglior risultato è stato ottenuto dalle donne allenate coach Stefano “Tete”Pozzi, che hanno impattato (12-12) il match con le liguri del Bogliasco. Una gara le cui sorti sono state raddrizzate dalle “Rane rosa” a pochi secondi dalla fine. Dopo 9 turni le comasche sono al quarto posto in classifica con 10 punti. Davanti a loro Roma (25), Padova (21) e Verona (19). Una serie di partite di altre squadre devono essere però recuperate.

Dopo la pausa per le festività natalizie il torneo di serie A1 donne riprenderà a metà gennaio, con le lariane impegnate nel match interno con Trieste, che segnerà l’inizio del girone di ritorno. Nel frattempo la giocatrice Rebecca Bianchi andrà in Nazionale: per lei è infatti giunta la convocazione per un raduno dell’Italia giovanile. L’appuntamento è fissato ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dal 27 al 31 dicembre.

Team maschile, stop di misura

Sconfitta di misura per la compagine maschile del tecnico serbo Predrag Zimonjic, a superata dal Torino per 4-5. Piemontesi avanti nei primi due tempi (1-2 e 0-2 i parziali); 0-0 nella terza frazione prima dell’ultima parte, in cui i biancoazzurri hanno avuto uno scatto d’orgoglio, ma il 3-1 ottenuto non è stato sufficiente a ottenere almeno un punto. Ritorno in acqua per la Como Nuoto sabato 8 gennaio in trasferta con il Lavagna 90.